NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

116,88 USD -0,54% (08.02.2024, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (09.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Northland Capital Markets senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH).Während Enphase Energy die Konsensschätzungen für den Umsatz im vierten Quartal verfehlt und der Non-GAAP-Gewinn leicht unter dem Konsens gelegen habe, werde erwartet, dass das erste Quartal die Talsohle des Zyklus darstelle und die Lagerbestände bis zum Ende des zweiten Quartals abgebaut seien, heiße es in einer Mittwoch veröffentlichten Studie. Die Schätzungen seien aufgrund niedrigerer Bruttomargen aufgrund eines zunehmenden Speichermixes gesenkt worden, aber der Analyst bezeichne den Quartalsbericht als "besser als befürchtet".Northland Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Enphase Energy-Aktie bestätigt und das Kursziel von 148 auf 135 USD reduziert. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:109,30 EUR +0,76% (09.02.2024, 11:44)