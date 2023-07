NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (31.07.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Roth Capital:Philip Shen, Analyst vom Investmenthaus Roth MKM, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Solarausrüsters Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von 250,00 auf 185,00 USD.Die Q2-Ergebnisse seien "gemischt" und die Q3-Prognose sei "dramatisch niedriger als erwartet", so der Analyst. Er bleibe positiv gegenüber der Technologieführerschaft von Enphase Energy eingestellt, habe aber immer noch Bedenken wegen der "schwachen" Wachstumsaussichten in den USA und der zunehmenden Aktienverschiebung bei Tesla. Das Management von Enphase erwarte auch nicht, dass sich die Nachfrage in den USA erholen werde, bis die Tarife zu sinken beginnen würden, was "vielleicht noch eine Weile dauern wird", füge Roth hinzu.Philip Shen, Analyst von Roth MKM, stuft die Enphase Energy-Aktie unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:140,90 EUR +0,66% (31.07.2023, 16:17)