Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (30.10.2023/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "positive" ein.Das Unternehmen habe gesagt, dass die Ergebnisse des 3. Quartals weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, die Prognose für das 4. Quartal sei deutlich schwächer ausgefallen als erwartet. Zu den Rückenwindfaktoren würden der Anstieg der Batterielieferungen im Jahr 2024, die Realisierung von IRA-Vorteilen und das Erreichen von mehr geografischen Regionen/Märkten gehören.Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von Enphase Energy weiterhin mit "positive" ein und senken das Kursziel von 175 auf 135 USD. (Analyse vom 27.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:77,60 EUR -0,09% (30.10.2023, 10:25)