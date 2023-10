NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (27.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) nach dem Q3-Bericht von "outperform" auf "perform" herab, ohne ein Kursziel zu nennen.Während Enphase die richtige Entscheidung treffe, um die Bestände in den Vertriebskanälen aggressiv zu verwalten, und die Preisstabilität die Widerstandsfähigkeit seiner Plattform unter Beweis stelle, bleibe die allgemeine Marktdynamik gemischt. Selbst mit höheren Strompreisen als Rückenwind würden die Sorgen der Verbraucher über die Wirtschaft und die Aussicht auf anhaltend hohe Zinssätze darauf hindeuten, dass eine Frühjahrserholung der Nachfrage noch nicht sicher sei. Oppenheimer weise darauf hin, dass das erste Quartal aufgrund des Konsumverhaltens und der Witterungseinflüsse im Vergleich zum vierten Quartal saisonal schwach sei.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Enphase Energy-Aktie von "outperform" auf "perform" herunter und sehen den Durchverkauf im Februar/März als frühen Hinweis auf eine Wende nach oben, wobei es verfrüht ist, diese Entscheidung jetzt zu treffen. (Analyse vom 27.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:76,33 EUR -16,15% (27.10.2023, 17:03)