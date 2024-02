NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

115,76 USD -1,49% (08.02.2024, 18:19)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (08.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von "perform" auf "outperform" mit einem Kursziel von 133 USD herauf.Da die Prognosen des Unternehmens deutlich unter dem Konsens liegen würden und die Aktien deutlich höher gehandelt würden, werde sich die Debatte über die Aktien nun auf den verbleibenden Überhang an Lagerbeständen, die zugrundeliegende Nachfrage und die Wettbewerbslandschaft konzentrieren. Oppenheimer habe die Schätzungen nach dem Q4-Bericht reduziert, glaube aber, dass eine "schlagbare Basislinie" für Umsatz und Marge geschaffen worden sei und Enphase Produktverbesserungen durchführe, die die Leistung auf Systemebene und die Kostenreduzierung vorantreiben würden.Oppenheimer erwartet eine anhaltende Volatilität der Aktien, stufte den Titel jedoch hoch, da es glaubt, dass Abwärtsszenarien nun vollständig in die Erwartungen integriert sind. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:107,04 EUR -1,92% (08.02.2024, 18:31)