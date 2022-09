Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

297,45 EUR +0,25% (28.09.2022, 18:01)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

288,88 USD +1,43% (28.09.2022, 17:59)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (28.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der des US-Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Die Turbulenzen am Gesamtmarkt würden die Enphase Energy-Aktie quasi kalt lassen. Nach dem deutlichen Kurssprung Ende Juli bewege sie sich auf hohem Niveau knapp unterhalb des Rekordhochs seitwärts. Die langfristigen Aussichten in der Branche seien weiter gut.Günstig sei die Enphase Energy-Aktie nie gewesen und das sei sie auch in der jetzigen Phase nicht. Aktuell werde der Titel mit dem 70-fachen Gewinn des laufenden Jahres gehandelt. Für 2023 betrage das KGV noch 58 und auch für 2024 sei das Multiple mit 48 durchaus anspruchsvoll.Trotz der ambitionierten Bewertung seien die Analysten zuversichtlich. Von 31 Experten würden 22 derzeit zum Kauf raten. Acht Mal laute das Votum "halten" und lediglich ein Analyst würde die Aktie verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 283,28 USD zwar nur marginal über dem aktuellen Kursniveau - in den vergangenen Monaten hätten die bullishen Analysten ihre Ziele jedoch bereits Stück für Stück nach oben korrigiert. Übertreffe Enphase Energy weiterhin mit den Zahlen die Vorgaben, dürfte sich dieser Trend fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: