Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

162,80 EUR -1,66% (15.06.2023, 12:53)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

179,20 USD -0,26% (14.06.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (15.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Nach einer ganz starken Kursentwicklung im vergangenen Jahr - Aktionäre von Enphase Energy hätten sich über ein Plus von 43% freuen können, zeitweise habe die Aktie sogar 84% vorne gelegen - korrigiere der Solar-Highflyer in diesem Jahr kräftig. Der angeschlagene Chart habe bislang nur wenig Mut gemacht. HaBe sich die Ausgangslage mit den ersten Erholungsgewinnen in den vergangenen Wochen verändert?Ein enttäuschender Quartalsbericht, eine volatile Gesetzgebungslage und wachsende internationale Konkurrenz hätten bei Enphase Energy zuletzt für miese Stimmung gesorgt. Massenhaft seien Anleger aus dem im vergangenen Jahr noch hochgelobten und hochgeflogenen Solartitel geflüchtet. Stand gestern notiere die Aktie seit Jahresbeginn mit einem Minus von knapp 30%, einem sowohl gegenüber dem Gesamtmarkt (+14%) als auch anderen Solartiteln wie First Solar (+32%) indiskutablen Wert.Nach einem mehrwöchigen Bodenbildungsversuch zwischen Februar und April habe sich Enphase Energy an einem Ausbruch über den Horizontalwiderstand bei 225 USD versucht, sei jedoch nach dem mit Entsetzen zur Kenntnis genommenen Quartalsbericht gescheitert. Seither arbeite die Aktie an einem neuen Bodenbildungsversuch, Anlaufstelle für diesen sei die mehrjährige Unterstützungszone zwischen 150 und 155 USD gewesen.Während die Bodenbildung und der jüngste, die Kursentwicklung begleitende Anstieg im Relative-Stärke-Index für einen erfolgreichen Ausbruchsversuch sprechen würden, lasse die Volumenentwicklung zu wünschen übrig. Insbesondere in den vergangenen zwei Wochen sei die Erholung nicht nennenswert gekauft worden, das berge Abwärtsrisiken.Angesichts der technisch gleichermaßen angespannten wie unentschiedenen Ausgangslage sollten an Enphase Energy interessierte Anleger abwarten. Prozyklisch agierende Investoren sollten auf einen nachhaltigen Ausbruch über die Abwärtstrendlinie warten, Antizykliker dagegen erst im Bereich von 150 bis 155 USD einsteigen, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link