Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

117,24 EUR -0,88% (13.10.2023, 21:33)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

123,60 USD -0,79% (13.10.2023, 21:19)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (13.10.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "overweight" ein.Nach Ansicht der Analysten von Piper Sandler habe sich die "Nachfrage-Dichotomie" zwischen Versorgungs- und Endverbrauchermärkten in den Ergebnissen des dritten Quartals für den Bereich der erneuerbaren und alternativen Energien fortgesetzt.Die Märkte außerhalb Kaliforniens mögen sich auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert haben, aber die NEM-2-Rückstände in Kalifornien nähern sich der Erschöpfung und die Auswirkungen von NEM-3 dürften sich in den Prognosen deutlicher abzeichnen, so Piper Sandler in einer Research-Note an die Investoren. Das Unternehmen habe Schwierigkeiten damit, eine nachhaltige Erholung der Wohnbauunternehmen zu sehen, wenn die Preise nicht stagnieren oder sinken würden.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Enphase Energy unverändert mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 180 auf 150 USD gesenkt. (Analyse vom 13.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: