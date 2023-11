NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

98,50 USD +6,07% (20.11.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (21.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley senken das Kursziel für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von 135 auf 94 USD.Das Unternehmen senke seine Kursziele für Enphase und SolarEdge um 30% bzw. 50%, um seine aktualisierten Gewinnschätzungen angesichts der nachlassenden Verbrauchernachfrage und des Lagerabbaus zu berücksichtigen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass beide Aktien zu gedrückten Multiplikatoren gehandelt würden, bis sich die Verbrauchernachfrage und die Ertragslage verbessern würden, so Morgan gegenüber den Investoren.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Enphase Energy weiterhin mit "equal-weight". (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:90,94 EUR +1,01% (21.11.2023, 12:35)