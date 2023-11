Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

90,74 EUR +0,79% (21.11.2023, 09:01)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

98,48 USD -0,02% (20.11.2023)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (21.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Von Energiewende und Euphorie an der Börse sei bei den Solarkonzernen Enphase und SolarEdge in den vergangenen Monaten wenig zu spüren gewesen. Die Aktien der Wechselrichterhersteller hätten in der Spitze mehr als drei Viertel an Wert verloren, ehe zuletzt eine erste Erholung eingesetzt habe. Morgan Stanley bleibe allerdings kritisch.Anleger sollten damit rechnen, dass SolarEdge und Enphase weiter auf niedrigem Niveau gehandelt würden, bis die Nachfrage der Kunden wieder anziehe und es mehr Visibilität hinsichtlich der Zahlen gebe. Das Kursziel für SolarEdge sei von 176 auf 89 Dollar fast halbiert worden. Bei Enphase laute das Ziel nun 94 Dollar nach zuvor 135 Dollar.Damit trage Morgan Stanley den signifikant niedrigeren Gewinnschätzungen für 2024 und 2025 Rechnung. Vor allem wegen niedriger Auslieferungsvolumen hätten die Experten ihre Ziele für den Gewinn je Aktie bei SolarEdge um 95 respektive 57 Prozent und bei Enhase um 26 Prozent beziehungsweise 22 Prozent gekappt."Damit beide Aktie näher an ihren historischen Multiples gehandelt werden, braucht es mindestens eine Verbesserung der Nachfrageaussichten, damit die Gewinnschätzungen mit etwas Vertrauen unterlegt sind, so Analyst Andrew Percoco. Trotz der kräftig gesenkten Kursziele rate er bei beiden Werten weiterhin "Equal Weight". Das Chance-Risiko Verhältnis sei einigermaßen ausgeglichen, solange sich die Nachfrage nicht noch weiter eintrübe.Wer in die Solarbranche investieren will, kann zum Solar Top 10-Index greifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: