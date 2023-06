NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

158,28 USD -1,95% (29.06.2023, 18:20)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (29.06.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Northland Capital Markets senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von 300 auf 235 USD.Northland Capital Markets habe seine Non-GAAP-Gewinnschätzungen von Konsens auf unter Konsens gesenkt, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Das Analysehaus erwarte ein sehr bescheidenes Umsatzwachstum in den USA für Mikrowechselrichter, da es davon ausgehe, dass die Solarinstallation in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr stagnieren werde. Gleichzeitig erwarte man aber, dass die internationale Expansion robust bleibe. Die längerfristige These von Northland Capital Markets - dass Enphase Energy eine höhere Zuverlässigkeit aufweise, was zu niedrigeren Lebensdauerkosten für Installateure führe, und dass die Fragilität des Netzes die Selbsterzeugung und die Widerstandsfähigkeit fördere - bleibe intakt.Northland Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Enphase Energy-Aktie bestätigt und das Kursziel von 300 auf 235 USD reduziert. (Analyse vom 28.06.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:145,92 EUR -1,31% (29.06.2023, 18:17)