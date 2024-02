NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (01.02.2024/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Roth MKM:Roth MKM rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH), senkt aber das Kursziel.Trotz der Einschätzung, dass der US-Solarmarkt für Privathaushalte bis 2024 um 15% zurückgehen werde und viele Insolvenzen von US-Installateuren und -Händlern bevorstünden, erwarte Roth MKM nicht, dass Enphase Energy die jüngsten Tiefststände von etwa 70 USD durchbrechen werde, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Das Analysehaus habe jedoch ein kurzfristiges Abwärtsrisiko durch eine langsamer als erwartete Erholung in den USA und einen länger als erwarteten Abbau der Lagerbestände im Vertriebskanal. Roth MKM sehe auch weitere SPA-Rabatte voraus, glaube aber, dass Enphase Energy die ADLP-Preise und v.a. die Margen beibehalte. Das Unternehmen sehe internationale Märkte und kleine C&I-Anlagen als Wachstumsquelle für 2024.Roth MKM hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Enphase Energy-Aktie bestätigt und das Kursziel von 150 auf 140 USD gesenkt. (Analyse vom 31.01.2024)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:97,75 EUR +1,45% (01.02.2024, 10:27)