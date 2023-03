Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

194,78 EUR +1,30% (22.03.2023, 11:05)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

207,63 USD +7,85% (21.03.2023)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (22.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Das Schreckgespenst eines weltweiten Bankenbebens verschwinde derzeit wieder aus den Köpfen der Anleger. Am Dienstag hätten sich die Kurse von NASDAQ, S&P und Dow wieder auf breiter Front erholt. Solar-Aktien hätten dabei überproportional gewonnen. Bei einem Solar-Wert sei das Kursziel massiv erhöht worden.Nachdem es jüngst seitens der Investmentbank Raymond James zu einem positiven Analystenkommentar zum amerikanischen Solar-Unternehmen Enphase gegeben habe, habe die Citibank mit einem ebenfalls optimistischen Kommentar nachgelegt.Vikram Bagri, Analyst bei der amerikanischen Investmentbank Citigroup, habe das Kursziel für Enphase Energy von 205 US-Dollar auf satte 285 Dollar erhöht. Das entspreche einem Kurspotenzial von knapp 40 Prozent auf den gestrigen Schlusskurs an der Wall Street. Der Analyst erwarte für den Solar-Sektor ein anhaltendes Wachstum und bevorzuge Solar-Unternehmen, die geographisch breiter und mit Europa-Bezug aufgestellt seien. Dazu würden sowohl Enphase als auch das Solar-Unternehmen SolarEdge zählen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.