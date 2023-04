Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (26.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bilanzsaison in den USA befinde sich aktuell in der heißen Phase. In dieser Woche würden Anleger gespannt auf das Zahlenwerk großer amerikanischer Technologie-Aktien warten. Die am Dienstag veröffentlichten Unternehmenszahlen von Microsoft und Alphabet seien von der Wall Street positiv aufgenommen worden. Ganz anders sei die Reaktion der Anleger auf die Quartalsergebnisse bei dem Solarunternehmen Enphase gewesen.Für das erste Quartal hätten die Amerikaner einen Quartalsgewinn von 1,37 US-Dollar je Aktie gemeldet, der die Konsensschätzungen der Analysten von 1,20 US-Dollar übertroffen habe. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um knapp 65 Prozent auf 726 Millionen Dollar gesteigert worden. Analysten hätten hier durchschnittlich mit 732 Millionen Dollar gerechnet. Insbesondere in Europa hätten die Umsätze um 25 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal gesteigert werden können.Enphase rechne im zweiten Quartal mit Umsätzen in der Größenordnung zwischen 700 und 750 Millionen Dollar. Die höheren Konsensschätzungen der Analysten von knapp 773 Millionen und der Umsatzrückgang um neun Prozent in den USA hätten dafür gesorgt, dass die Aktie nachbörslich knapp 19 Prozent verliere.Das charttechnische Bild der Aktie sehe alles andere als gut aus. Seit Anfang Dezember befinde sich die Aktie in einem Abwärtstrend. Der schwache Ausblick des Unternehmens könnte zu Herabstufungen bei den Analysten führen.Enphase sei Bestandteil des "Der Aktionär" Solar Top 10-Index und weise dort aktuell die höchste Indexgewichtung auf. Anleger, die das Einzelrisiko einer Aktie aus dem Solar-Sektor scheuen würden, hätten mit dem Indexzertifikat die Möglichkeit, die Risiken auf mehrere Schultern zu verteilen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link