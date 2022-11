Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

310,25 EUR -0,27% (23.11.2022, 08:23)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

320,44 USD +4,01% (22.11.2022, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (23.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Enphase Energy (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) markierte am 8. September 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 324,84 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe die Aktie einen Rücksetzer bis auf die Unterstützungszone zwischen 229,04 USD und 222,43 USD hinnehmen müssen. Diesen Rückschlag habe die Aktie aber in den letzten Wochen wieder wettgemacht. Seit mehreren Tagen notiere der Wert knapp unter seinem Allzeithoch.AusblickGelinge der Aktie von Enphase Energy ein dynamischer Ausbruch über 324,84 USD, dann käme es zu einem weiteren Kaufsignal. In einem ersten Schritt könnte die Aktie dann in Richtung 450,94 USD ansteigen. Ein Rückfall unter 262,60 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Rückfall unter 234,00 USD würde aus der Bewegung seit September ein Doppeltop machen. In diesem Fall läge das rechnerische Ziel bei 168,56 USD. (Analyse vom 23.11.2022)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: