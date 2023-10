NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

102,481 USD -11,58% (20.10.2023, 16:19)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (20.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse der Scotiabank:Tristan Richardson, Analyst der Scotiabank, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) herab und senkt das Kursziel.Er sei der Meinung, dass es in der Q3-Berichtssaison sehr früh sei, um größere Anzeichen für eine Wende oder eine Verbesserung des Betriebsumfelds für Solaranlagen für Privathaushalte zu sehen, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Er habe die Schätzungen für einige Unternehmen der Gruppe sowohl für Q3 als auch für Q4 aufgrund der geringeren Visibilität gesenkt und Enphase Energy aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit einer Erholung herabgestuft.Tristan Richardson, Analyst der Scotiabank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Enphase Energy-Aktie "outperform" auf "sector perform" herab und das Kursziel von 180 auf 140 USD gesenkt. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:94,77 EUR -13,40% (20.10.2023, 16:34)