Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

156,96 EUR +1,09% (04.07.2023, 17:07)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

169,55 USD +1,24% (04.07.2023, 19:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (04.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Warum sich nur mit einer guten Nachricht zufrieden geben, wenn man auch zwei haben könne? Genau das treffe aktuell auf Enphase Energy zu: Nach einer knapp behaupteten Bodenbildung sei der Aktie ein Rebound gelungen.In der im vergangenen Jahr hochgeflogenen Solaraktie sei es zuletzt ganz schön knapp gewesen. Hätten sich die Bären nur wenig mehr ausgetobt, hätte Enphase Energy den wichtigen Unterstützungsbereich zwischen 150 und 155 USD aufgegeben, wodurch sich der ohnehin steile Abwärtstrend noch verschärft hätte.Die Chance auf eine kurzfristige Trendwende hätten die Käufer in den letzten Tagen aber zu nutzen gewusst. Die Aktie sei auf reges Kaufinteresse gestoßen und habe die bullische Divergenz in der technischen Indikation nutzen können, die wichtige Unterstützung nicht zur verteidigen, sondern auch einen Rebound einzuleiten. Der habe die Notierung umgehend wieder an die Abwärtstrendkante bzw. die 50-Tage-Linie geführt. Damit lägen die Karten für einen Ausbruchsversuch erneut auf dem Tisch. Eine gute Hand habe Enphase Energy dieses Mal allerdings auch, da sich gleich mehrere Analystenhäuser mit Kaufempfehlungen aus der Deckung gewagt hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: