NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

118,57 USD +0,90% (08.02.2024, 16:41)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (08.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities stuft die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "overweight" ein, senkt aber das Kursziel von 143 USD auf 141 USD.Das Unternehmen habe für das vierte Quartal einen Gewinn gemeldet, der einen Penny über den Erwartungen gelegen habe, bei einem geringen Umsatz. Obwohl die Umsatzprognose für das 1. Quartal unter den veröffentlichten Konsenserwartungen gelegen habe, habe sie weitgehend mit den Erwartungen der Käuferseite übereingestimmt, die auf den jüngsten Gesprächen mit Investoren basiert hätten. JPMorgan sage, dass die Bruttomargen von Enphase ohne 45x-Gutschriften stabil bleiben würden, was dazu beitragen sollte, "die pessimistischen Ansichten bezüglich Preisgestaltung und Wettbewerb zu widerlegen".J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Enphase Energy-Aktie bestätigt. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:109,74 EUR +0,55% (08.02.2024, 16:55)