Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Der sogenannte "Inflation Reduction Act" sei durch - das eröffne immense Chancen für die Branche, so die Princeton University in einer Studie. Der Zubau von Solaranlagen könne sich vervielfachen.US-Solartitel wie First Solar oder Enphase Energy seien die großen Gewinner der letzten Tage. Nur ein Strohfeuer? Zumindest das absehbare Branchenwachstum werde nachhaltig und groß, so eine Einschätzung von Princeton. Studien-Autor Jesse Jenkins sage: "Das macht mich wirklich unfassbar optimistisch." Die neuen 370 Mrd. USD für den Sektor seien kein Allheilmittel, doch "halten uns im Klima-Fight".Der US-Senat habe gerade ein Programm verabschiedet, das CO2-Emissionen bis 2030 um 40% senken solle. Princeton zufolge könne sich die Geschwindigkeit des Zubaus von zuletzt 10 GW pro Jahr bis 2024 auf 49 GW beschleunigen - alleine im Sonnensektor. 2030 könnten sogar 100 GW pro Jahr installiert werden. Das sei eine glatte Verzehnfachung gegenüber 2020, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2022)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: