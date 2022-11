Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

286,00 EUR -6,18% (04.11.2022, 16:51)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

286,285 USD -3,32% (04.11.2022, 16:38)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (04.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Die hohe Nachfrage nach Solarenergie spiele Enphase Energy voll in die Karten. Zuletzt habe der Wechselrichterspezialist einmal mehr mit starken Zahlen überzeugt. Die Aktie notiere nach dem folgenden Kurssprung nur knapp unterhalb des Rekordhochs. Ein Blick auf die Bewertung sei bei dem Highflyer aber auch wichtig.Im laufenden Jahr würden Experten mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 4,38 USD rechnen. Dieser solle 2023 dann auf 5,21 USD steigen. Daraus würde sich ein anspruchsvolles KGV von 57 ergeben. 2024 werde dann bereits ein Gewinn je Aktie von 6,53 USD erwartet. Das Bewertungsmultiple würde dadurch auf 45 zurückgehen.Auch ein Blick auf den Umsatz zeige, dass die Enphase Energy-Aktie nicht günstig sei. Von 2,32 Mrd. USD in diesem Jahr solle dieser auf 3,13 Mrd. USD steigen - das ergebe ein 2023er-KUV von 12,9. Für 2024 würde es bei geschätzten Erlösen von 3,95 Mrd. USD auf 10,2 zurückgehen - das sei auch im Bewertungsvergleich zu anderen Solaraktien nicht günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: