Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (16.10.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von "outperform" auf "market perform" herab.Die Talsohle bei der Nachfrage nach Solarenergie für Privathaushalte in den USA scheine tiefer zu sein als erwartet, und der Zeitpunkt einer Erholung sei ungewiss, so die Analysten. Sie würden nun für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzanstieg von "nur bescheidenen" 2% für Enphase prognostizieren. Dies mache es schwieriger, die von BMO bisher angenommene Bewertungsprämie für das Unternehmen zu rechtfertigen.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Enphase Energy-Aktie von "outperform" auf "market perform" zurück. Das Kursziel werde von 175,00 auf 148,00 USD reduziert. (Analyse vom 16.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:114,30 EUR -2,94% (16.10.2023, 12:37)