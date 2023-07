NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

185,49 USD +0,78% (19.07.2023)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (20.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Wolfe Research:Steve Fleishman, Analyst von Wolfe Research, stuft die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von "outperform" auf "peer perform" herab.Der zinsbedingte Abschwung in der US-Solarbranche für Privathaushalte verlaufe schlechter als erwartet, so der Analyst. Er sehe eine weitere Verfehlung der Prognosen für Q3 und stelle fest, dass sich das Wachstum von Enphase in Europa verlangsamen könnte. Enphase sei nach wie vor ein qualitativ hochwertiges Unternehmen und seine Bewertung sei jetzt weniger ausgedehnt, aber das Unternehmen brauche eine bessere Sichtbarkeit der Erholung in den USA.Steve Fleishman, Analyst von Wolfe Research, stuft die Enphase Energy-Aktie von "outperform" auf "peer perform" zurück. (Analyse vom 20.07.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:160,74 EUR -2,91% (20.07.2023, 14:02)