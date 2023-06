Ein Einstieg drängt sich aktuell nicht auf, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2023)



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (21.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Viel hätten Anleger von Solaraktien in den vergangenen Wochen nicht zu lachen gehabt. Nach einem starken Jahresauftakt würden sich viele Branchentitel inzwischen in einer hartnäckigen Konsolidierung befinden. Mit weiteren Kursverlusten zum US-Wochenauftakt gestern habe sich der Himmel weiter verdunkelt, auch für die Enphase Energy-Aktie.Minus 7,8 Prozent für SolarEdge, -6,2 Prozent für Canadian Solar, Abgaben in Höhe von 5,4 Prozent für Enphase und ein Minus von 1,5 Prozent für First Solar, das sich damit noch am Besten geschlagen habe: US-Solaraktien hätten gestern einen richtig schlechten Tag erwischt. Und das zu allem Überfluss noch unter weiter überdurchschnittlichen Handelsvolumen, was auf ein strategisches Verkaufsinteresse schließen lasse.Einen auf den ersten Blick erkennbaren Grund für die heftigen Kursverluste gebe es nicht. Kursbewegende Neuigkeiten jedenfalls hätten gestern keine vorgelegen. Eine mögliche Erklärung sei eine Branchenschwäche, denn mit einem Minus von 1,2 Prozent hätten Versorger gestern mit zu den schlechtesten Marktsegmenten gehört. Die als geringer eingeschätzten Chancen für Energieversorger könnten also auf Solaraktien als "Zulieferer" abgefärbt haben.Eine weitere Erklärung: Optionen, vor allem Call-Optionen, auf Solaraktien seien in den letzten Wochen und Monaten stark gefragt gewesen, am vergangenen Freitag allerdings sei großer Verfallstag gewesen. Das bedeute, dass viele der Optionsverkäufer gestern ihre zu Absicherungszwecken gekauften Aktien auf den Markt geschmissen und so eine Verkaufslawine losgetreten haben könnten. WKN A14QVM ) und Enphase Energy zur Unzeit kommen. Während SolarEdge auf den tiefsten Stand seit November letzten Jahres gefallen sei und mit einem weiteren Verlaufstief ein neues Verkaufssignal generiert habe, sei Enphase krachend an der Abwärtstrendlinie abgeprallt.Die im Vergleich zu den Vortagen hohen Handelsumsätze sowie der anhaltende Abwärtstrend im Relative-Stärke-Index würden dafür sprechen, dass ein rascher Rebound und einer neuer Anlauf eher unwahrscheinlich seien, zumal sich im Trendstärkeindikator MACD erstens ein Crossing unter die Signallinie und zweitens auch ein Vorzeichenwechsel andeuten würden. Beides würde insbesondere in Kombination bedeuten, dass die Aktie aus einem Aufwärts- wieder in einen Abwärtstrend gedreht habe.In diesem Fall dürfte erneut der Unterstützungsbereich zwischen 150 und 155 Dollar angelaufen werden. Eine Einstiegsgelegenheit läge dann vor, wenn RSI und MACD bis dahin nicht unter ihre Anfang Mai markierten Verlaufstiefs gefallen seien.Noch vor wenigen Tagen habe Enphase Energy Chancen zu beiden Seiten gehabt. Nachdem die Option auf einen Ausbruch nicht genutzt worden sei und die Aktie gestern heftig nach unten abgeprallt sei, dürften die Kurse weiter fallen und der Unterstützungsbereich zwischen 150 und 155 Dollar erneut getestet werden.