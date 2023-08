Wenngleich Anleger daher besser beraten seien, weiter abzuwarten, könnte für preisinsensitive bzw. wenig geduldige Anleger folgender Kompromiss geeignet sein:



Die bullische Divergenz im RSI und die zaghafte Entspannung im MACD werden in einer ersten Tranche gekauft. Sollte das Papier dann weiter in den Bereich von 115 Dollar zurücksetzen, die zweite.



Verbessere sich nach dem Start der ersten Tranche die technische Ausgangslage der Aktie hingegen, könnte die zweite umgekehrt aber auch prozyklisch nach einem Anstieg über die Aufwärtstrendlinie bzw. der Wiedereroberung des aufgegebenen Unterstützungsbereiches gekauft werden.



Die anhaltende technische Schwäche in der Enphase Energy-Aktie mahne Anleger weiter zu Vorsicht und Zurückhaltung. Für preisinsensitive Investoren besteht nach einem ersten Entspannungssignal aber die Möglichkeit zu einem Kompromiss und einem Einstieg in zwei Tranchen, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Trotz der vergleichsweise guten Quartalszahlen von JinkoSolar sei der Markt gegenüber Solaraktien weiterhin gnadenlos. Wenngleich sich der Abverkauf verlangsamt habe, zeichne sich noch keine nachhaltige Entspannung ab, auch bei Enphase Energy nicht. Sollten Anleger trotzdem zuschlagen?Trotz besten Sommerwetters und herrlichem Sonnenschein hätten Anleger von Solaraktien aktuell nur wenig zu lachen. Seit dem Jahreswechsel underperforme die Branche deutlich:Während der US-amerikanische Gesamtmarktindex S&P 500 in diesem Jahr ein Plus von knapp 15 Prozent habe erzielen können, notiere der Invesco Solar ETF (Ticker: TAN), einer der reichweitenstärksten Fonds, mit einem wenig schmeichelhaften Minus von 21 Prozent.Gesunkene Energiepreise, gestiegene Zinsen und durchwachsene Quartalszahlen würden der Branche spürbar zu schaffen machen. Aufgrund der verlangsamten Nachfragedynamik wachse außerdem die Sorge vor sinkenden Margen. Da die Profitabilität vieler Solarunternehmen noch dünn sei, habe das viele Investoren aus ihren Papieren getrieben.Besonders schlecht laufe es derzeit für Enphase Energy, die Papiere hätten sich seit dem Jahreswechsel fast halbiert. Die starken Kursverluste hätten zum Unterschreiten eines wichtigen Unterstützungsbereiches geführt und für neuen Abgabendruck gesorgt.Erst kürzlich habe DER AKTIONÄR deshalb dazu geraten, die Aktie zu meiden und eine nachhaltige Bodenbildung abzuwarten.Das Grundproblem der Aktie bleibe trotz Verlangsamung des Abwärtstrends ungelöst. Enphase Energy sei technisch schwach und nach der Aufgabe des Unterstützungsbereiches zwischen 160 und 155 Dollar angeschlagen.Selbst an besseren Handelstagen sei die Abwärtstrendlinie bislang zuverlässig respektiert worden, Ausbruchsversuche habe es in den vergangenen Tagen keine gegeben und seien durch die technische Schwäche vereitelt worden.Trotzdem hätten erste Verbesserungen erzielt werden können. Der Relative-Stärke-Index habe seinen starken überverkauften Zustand teilweise abgebaut und habe trotz weiter sinkender Aktie zulegen und so für eine erste Divergenz sorgen können.Der Trendstärkeindikator MACD notiere zwar tief im Minus, habe sich aber stabilisieren und damit der Signallinie nähern können. Gelinge in den nächsten Tagen der Sprung darüber, dürfte das weitere Entspannung anzeigen. Eine Trendwende müsse diese aber noch nicht bedeuten und wäre erst für einen MACD im Plusbereich angezeigt.Der nächste Unterstützungsbereich liege bei etwa 115 Dollar, hier würden zwei Tiefs aus dem Mai 2021 sowie dem Januar letzten Jahres liegen. Widerstände würden sich durch die Abwärtstrendlinie sowie dem zuletzt aufgegeben Supportbereich ergeben. Die aktuelle Schwäche der Aktie spreche mittelfristig eher für weitere Verluste.