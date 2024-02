NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

116,88 USD -0,54% (08.02.2024, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (09.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Austin Moeller, Analyst von Canaccord Genuity, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH), senkt aber das Kursziel.Die traditionellen Märkte für Solaranlagen für Privathaushalte würden immer noch unter dem Anstieg der Zinsen und den Änderungen der Net-Metering-Regeln und -Subventionen leiden, heiße es in einer Mittwoch veröffentlichten Studie. Enphase Energy habe jedoch vor kurzem mit der Auslieferung neuer, margenstarker Produkte in mehreren neuen Regionen begonnen, darunter Brasilien, Indien, Mexiko, Italien und Großbritannien. Der Analyst sei der Ansicht, dass Enphase Energy gut positioniert sei, um den zurückkehrenden Verbrauchermarkt zu erobern.Austin Moeller, Analyst von Canaccord Genuity, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Enphase Energy-Aktie bestätigt und das Kursziel von 142 auf 132 USD reduziert. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:109,30 EUR +0,76% (09.02.2024, 11:44)