NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

115,87 USD -0,03% (19.10.2023)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (20.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH).Nach den "sehr volatilen" letzten Monaten für Aktien aus dem Bereich der alternativen Energien dürften die Ergebnisse des dritten Quartals ein "wichtiger Katalysator sein, der den besser positionierten Aktien, die mit der gesamten Branche in Mitleidenschaft gezogen wurden, Auftrieb gibt", so die Analysten. J.P. Morgan sei der Ansicht, dass das Gesamtwachstum der Branche weitgehend intakt sei, da die Projektrenditen innerhalb der angestrebten Bandbreiten bleiben würden, was durch die sinkenden Anlagenpreise und den anhaltenden Anstieg der Strompreise unterstützt werde. Die Analysten hätten First Solar auf "overweight" hochgestuft und ihre Top-Picks Array Technologies und Nextracker im Vorfeld der Ergebnisberichte auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt.Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Aktie von Enphase Energy unverändert mit "overweight". Das Kursziel werde von 169,00 auf 155,00 USD gekappt. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:94,50 EUR -13,65% (20.10.2023, 09:55)