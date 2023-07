NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

153,44 USD -0,57% (31.07.2023, 17:26)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (31.07.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Mark Strouse, Analyst von J.P. Morgan Securities, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH).Der Solarausrüster habe gemischte Q2-Ergebnisse mit einem unter den Erwartungen liegenden Umsatz gemeldet und eine Q3-Prognose veröffentlicht, die deutlich unter den kürzlich gesenkten Konsensschätzungen gelegen habe, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Enphase Energy sei weiterhin ein "best-in-class" mit mehreren langfristigen Wachstumstreibern. Die Aktie könnte aber kurzfristig unter Druck bleiben, bis sich die Fundamentaldaten der Branche verbessern würden.Mark Strouse, Analyst von J.P. Morgan Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Enphase Energy-Aktie bestätigt und das Kursziel von 224 auf 199 USD gesenkt. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:139,66 EUR -0,23% (31.07.2023, 17:34)