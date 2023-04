NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (27.04.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Analyst James West von Evercore ISI:James West, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit dem Votum auf "outperform" ein, reduziert aber das Kursziel.Die Analysten würden sich auf den Quartalsbericht des Unternehmens beziehen. Das makroökonomische Umfeld, die höheren Finanzierungskosten für Verbraucher und der Nachfrageschub durch NEM 3.0 würden sich kurzfristig auf die Installateure und das Geschäft des Unternehmens auswirken, aber die Fundamentaldaten seien immer noch solide. Die Beschleunigung des europäischen Wachstums werde dazu beitragen, den kurzfristigen Gegenwind in Nordamerika teilweise auszugleichen, da sich die Installateure anpassen würden.James West, Analyst von Evercore ISI, bewertet die Aktie von Enphase Energy nach wie vor mit "outperform" und senkt das Kursziel von 325 auf 275 USD. (Analyse vom 26.04.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:150,58 EUR +1,41% (27.04.2023, 18:34)