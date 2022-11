Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

306,75 EUR +0,36% (28.11.2022, 17:57)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

316,82 USD -0,81% (28.11.2022, 17:43)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (28.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Wie gehe es nach dem Höhenflug im neuen Jahr für den Solarsektor weiter? Ein Fondsmanager sehe die Chance auf weitere Kursgewinne.Der Solarfonds LSF Solar & Sustainable Energy gehe davon aus, dass sich Bremsen für einen noch größeren Boom des Wind- und Solarsektors lösen würden. Im jüngsten Fondsbericht heiße es: "Uns erreichen zahlreiche Hinweise, dass die massiv verteuerten Frachtkosen wieder kollabieren." Auch die Inflation bei Materialkosten flache ab.Wichtig für die Aktien-Highflyer Enphase, SolarEdge und SMA Solar: Die Entspannung gelte auch für die in Wechselrichtern benötigten Mikroprozessoren. Zudem löse sich der Flaschenhals bei der Siliziumproduktion sukzessive auf, da in China zahlreiche neue Fabriken ihre Produktion hochfahren würden.LSF glaube: 300 Gigawatt (GW) dürften dieses Jahr produziert werden, was einem Wachstum von über 40 Prozent entspreche. Auch 2023 rechne man mit rund 30 Prozent Steigerung des Marktes. Die Chancen stünden gut, auch im nächsten Jahr positiv überrascht zu werden.Enphase, Axon und AIXTRON seien Teil des grünen Depot 2030, so Florian Söllner. (Analyse vom 28.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link