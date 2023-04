NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

165,97 USD +1,31% (27.04.2023, 18:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (27.04.2023/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Analyst Kashy Harrison von Piper Sandler:Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit dem Rating "overweight" ein und reduziert das Kursziel.Während die Q2-Prognose des Unternehmens ein bereinigtes Betriebsergebnis von 4% über den Erwartungen der Marktteilnehmer erwarten lässt, dürfte die Aktie aufgrund des flachen Umsatzprofils im Quartalsvergleich kurzfristig unter Druck geraten. Das flache Umsatzwachstum werde durch geringere Verkäufe in den USA im zweiten Quartal angetrieben, die das robuste internationale Wachstum ausgleichen würden, so das Unternehmen.Kashy Harrison, Analyst von Piper Sandler, bewertet die Aktie von Enphase Energy unverändert mit "overweight". Das Kursziel werde von 255 auf 230 USD gesenkt. (Analyse vom 26.04.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:150,22 EUR +1,17% (27.04.2023, 18:12)