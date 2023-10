Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (10.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Rund zwei Drittel habe die Aktie von Enphase seit den Hochs vor rund einem Jahr verloren. Der kräftige Abverkauf, der die gesamte Branche der Erneuerbaren Energien erfasst habe, habe den Wechselrichterspezialisten besonders hart getroffen. Die Experten würden sich allerdings weiterhin optimistisch für die Kursentwicklung gestimmt zeigen.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg würden sich derzeit 38 Experten regelmäßig mit der Enphase-Aktie beschäftigen. Davon würden 26 zum Kauf raten, dem stehe nur eine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber. Zudem laute das Votum elf Mal "halten". Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 181,64 Dollar würden die Analysten mehr als 50 Prozent Potenzial bei den Anteilscheinen sehen. Allerdings sei die Tendenz klar fallend, noch zu Jahresbeginn habe der Konsens für den fairen Wert je Aktie bei mehr als 325 Dollar gelegen.Besonders bullish habe sich erst in der vergangenen Woche Cowen-Analyst Jeff Osborne geäußert. Er beziffere das Kursziel auf 262 Dollar und sehe damit mehr als Verdopplungspotenzial. Selbst die skeptischsten Analysten würden damit rechnen, dass der Boden nun erreicht sei. Lediglich Brett Castelli von Morningstar liege mit einem Ziel von 120 Dollar im Bereich des aktuellen Kursniveaus. Barclays-Analystin Christine Cho sehe den fairen Wert dann bereits bei 140 Dollar.Anleger sollten daher vorerst weiter abwarten, ob die Stimmung dreht und derzeit nicht in den intakten langfristigen Abwärtstrend hinein investieren, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link