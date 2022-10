Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

304,35 EUR -0,60% (31.10.2022, 09:31)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

305,25 USD -0,27% (28.10.2022)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (31.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit sehr starken Zahlen habe der Wechselrichterspezialist Enphase in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Die Solaraktie notiere damit nur noch knapp unterhalb des im September erreichten Rekordhochs. Inzwischen hätten auch zahlreiche Experten die Zahlen eingeordnet - und würden überwiegend optimistisch gestimmt bleiben.25 Experten hätten ihre Schätzungen nach den Zahlen bereits überarbeitet. 18 davon würden auch nach dem starken Lauf weiter zum Kauf der Enphase-Aktie raten, sechs Mal laute das Votum "halten" und lediglich ein Analyst empfehle den Titel zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 313,05 Dollar und damit knapp oberhalb des aktuellen Kurses - allerdings dürften die Ziele nach den starken Zahlen peu à peu nach oben angepasst werden.Besonders optimistisch sei aktuell Goldman Sachs. Experte Brian K. Lee sehe den fairen Wert der Enphase-Aktie bei 362 Dollar. Die einzige Verkaufsempfehlung komme dagegen von Morningstar-Experte Brett Castelli. Mit einem Kursziel von 190 Dollar sehe er erhebliche Rückschlagsgefahr.Spekulativ orientierte Anleger können deshalb weiter an Bord bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link