Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

296,90 EUR +1,92% (04.10.2022, 16:37)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

294,74 USD +2,84% (04.10.2022, 16:34)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (04.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Mitten in der Energiekrise helfe Sonnenstrom zumindest zum Teil, die Kosten zu drücken. Über die Sommermonate hinweg seien neue Spitzenwerte erreicht worden.Zwar fehle in Europa Grundlast-Energie, doch es habe im Sommer viele Sonnentage gegeben, die der EU von Mai bis August 29 Milliarden Euro an fossilen Gasimporten erspart hätten, zitiere das "World Economic Forum" eine Studie von "Ember".Die Niederlande habe demnach 23 Prozent seines Stroms mit Solarkraft erzielt, Deutschland immerhin schon 19 Prozent. Energieanalyst Pawel Czyzak sage, es sei klar, dass Europa so viel Solarenergie brauche, wie man nur bekommen könne.Nur eine Bremse gebe es. Immer noch könnten einzelne Solaranlagen nicht angeschlossen werden, weil Wechselrichter fehlen würden. Meyer-Burger-CEO Dr. Gunter Erfurt sage dem AKTIONÄR: "Das wird sich noch etwas hinziehen, aber wieder in ein Gleichgewicht bewegen."Hinweis: Enphase, Solaredge (+500 Prozent seit Erstkauf) und SMA Solar seien Teil des Depot 2030. Heute gibt es den Nachkauf unserer jüngsten Depot-2030-Aktie, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link