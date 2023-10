NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

116,01 USD -1,00% (05.10.2023)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (06.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH).Auf der Grundlage von Branchengesprächen dämpfe KeyBanc seine Erwartungen in Bezug auf eine Trendwende im Lagerhaltungszyklus in der zweiten Jahreshälfte. Die Analysten würden nun niedrigere Umsätze im dritten und vierten Quartal und eine langsamere Erholung bis 2024 erwarten.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets bewerten die Enphase Energy-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight". Das Kursziel werde von 200,00 auf 148,00 USD gekürzt. (Analyse vom 05.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:110,28 EUR +0,27% (06.10.2023, 10:02)