NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

164,18 USD +0,21% (27.04.2023)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (28.04.2023/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Analyst Gus Richard von Northland Capital Markets:Gus Richard, Analyst von Northland Capital Markets, rät nach wie vor zum Kauf der Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH), senkt aber das Kursziel.Enphase Energy habe ein starkes Quartal gemeldet, aber die Prognosen hätten enttäuscht, so die Analysten. Ihrer Meinung nach dürften das 2. und das 3. Quartal eine Übergangsperiode zu NEMS 3.0 sein. Sie würden davon ausgehen, dass NEMS 3.0 ein Wachstumstreiber für Enphase sein werde und zur Vorlage für Anreize in anderen Staaten werde.Gus Richard, Analyst von Northland Capital Markets, stuft die Aktie von Enphase Energy weiterhin mit "outperform" ein und reduziert das Kursziel von 365 auf 300 USD. (Analyse vom 26.04.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:147,30 EUR -0,93% (28.04.2023, 10:55)