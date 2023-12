NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

108,87 USD +2,21% (04.12.2023)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (05.12.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut dem Aktienprofi verdeutliche der Chart von Enphase Energy zwei Dinge. Zum einen werde der Bereich der Erneuerbaren Energien wieder kommen. Die Enphase Energy-Aktie sei seit dem Tief stark gestiegen. Zum anderen sei der übergeordnete Abwärtstrend aber völlig intakt. Der Wert müsse darüber hinauskommen, damit ein deutlicheres Kaufsignal einsetze. Der Börsenexperte sehe bei Enphase Energy durchaus Potenzial. Die Aktie sei für Trader sehr interessant. Für langfristige Anleger ist der Zeitpunkt bei der Enphase Energy-Aktie jedoch noch nicht günstig, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.12.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:99,61 EUR -0,89% (512.2023, 10:06)