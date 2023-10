NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

80,0025 USD -2,54% (30.10.2023, 14:52)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (30.10.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Northland Capital Markets:Die Analysten von Northland Capital Markets stufen die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "outperform" ein, reduzieren aber das Kursziel von 210 USD auf 105 USD.Enphase Energy habe ein ausgeglichenes Non-GAAP-EPS im dritten Quartal gemeldet, habe aber deutlich unter dem Konsens für das vierte Quartal gelegen, da eine Bestandskorrektur, ein Nachfragerückgang in Europa und eine schwache Nachfrage in Kalifornien zu einem düsteren Ausblick führen würden. Das Researchhaus, das nach eigenen Angaben einen konservativen Ansatz für seine Schätzungen gewählt habe, räume ein, dass die kurzfristigen Aussichten düster seien, glaube aber, dass eine Erholung der Nachfrage unvermeidlich sei, da sich die Wirtschaft wieder auf Solarenergie und Speicher für Privathaushalte konzentriere.Die Analysten von Northland Capital Markets bewerten die Enphase Energy-Aktie nach wie vor mit "outperform". (Analyse vom 27.10.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:75,31 EUR -3,04% (30.10.2023, 15:02)