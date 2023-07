Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (28.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Während First Solar überaus starke Unternehmenszahlen präsentiert habe, sehen die Welt beim US- Mikrowechselrichter-Anbieter Enphase Energy ganz anders aus. Obwohl der Gewinn je Aktie gestiegen sei, gebe der Kurs zweistellig nach.Nach Börsenschluss habe das Unternehmen zunächst ein gemischtes Bild zu den Quartalszahlen vermeldet. Gegenüber dem Vorjahr habe Enphase Energy die Umsätze um 34% auf etwas mehr als 711 Mio. USD steigern können und habe damit gut 15 Mio. USD unter den Schätzungen der Analysten gelegen. Anderes Bild bei dem Ergebnis je Aktie - der Gewinn je Aktie habe bei 1,47 USD bei durchschnittlichen Schätzungen von 1,27 USD gelegen.Obwohl der Umsatzrückgang zum ersten Quartal von etwas mehr als 2% den Markt eher enttäuscht habe, habe die massiv reduzierte Umsatzprognose für das dritte Quartal die Anlegergemeinde noch wesentlich mehr schockiert. Im dritten Quartal rechne der Konzern mit Erlösen zwischen 550 und 600 Mio. USD, Analysten hätten hingegen mit Erlösen i.H.v. 748 Mio. USD kalkuliert.Diese Horrornachricht werde dementsprechend von der Börse mit zweistelligen Kursabschlägen quittiert. Seit Anfang des Jahres habe die Enphase Energy-Aktie gut 50% an Wert eingebüßt und gleichzeitig ein neues Jahrestief markiert. Anleger sollten vorerst die Finger von der Enphase Energy-Aktie lassen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: