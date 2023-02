Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

228,46 USD +2,45% (07.02.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (08.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Das Papier des US-Solaranbieters notiere seit Jahresanfang fast unverändert. Das könnte sich nun jedoch rasch ändern. Hintergrund seien die gestern nach Börsenschluss vorgelegten Unternehmenszahlen. Das Zahlenwerk habe in allen Bereichen überzeugen können. Allen voran der deutlich angehobene Ausblick sollte der Enphase Energy-Aktie allerdings frische Impulse liefern.Die Börse habe das Zahlenwerk gefeiert, nachbörslich habe die Enphase Energy-Aktie mehr als 8% zulegen können. Die Aktie könnte sich nun wieder in Richtung des Allzeithochs begeben.Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien steige immer weiter, bis 2030 dürfte die Solarenergie der größte Stromerzeuger weltweit sein. Davon sollte auch Enphase Energy profitieren, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:232,05 EUR +8,89% (08.02.2023, 12:56)