Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

193,495 USD +5,37% (20.03.2023, 16:37)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (20.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Noch im Dezember habe die Enphase Energy-Aktie bei rund 340 USD notiert. In der Spitze habe sich das Papier des Wechselrichter-Spezialisten seitdem allerdings fast halbiert. Doch am Montag gebe es nun gute Nachrichten. Raymond-James-Analyst Pavel Molchanov, ein Dauerbär bei Enphase Energy, habe seine Meinung geändert und rate erstmals seit 2013 zum Kauf der Aktie. Molchanov sehe das Kursziel bei 225 USD und stufte die Aktie von "market perform" auf "outperform" hoch. Er habe zwar erklärt, dass er damit versuche das "sprichwörtlich fallende Messer" zu fangen. Die Bewertung sei mit einem 2024er-KGV von 26 nun aber angemessen und die Chancen würden überwiegen."Der Aktionär" sei für Enphase Energy angesichts der starken Technologie grundsätzlich ebenfalls positiv gestimmt. Noch sei das Chartbild jedoch angeschlagen. Werde die 200-USD-Marke zurückerobert, könnten spekulative Anleger wieder über erste Positionen nachdenken, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:180,78 EUR +5,03% (20.03.2023, 16:45)