NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

205,15 USD -2,44% (03.04.2023, 16:42)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (03.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Andrew Percoco, Analyst von Morgan Stanley, nimmt die Coverage für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) mit einem "equal-weight"-Rating und einem Kursziel von 268 USD auf und bietet damit ein Upside von 27%.Der Analyst meine, dass die Bewertung der Aktie die überdurchschnittliche Rentabilität und die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens mit den erhöhten kurzfristigen Risiken in Einklang bringe. Enphase sei im Bereich der kleinen Solaranlagen für Privathaushalte engagiert, die von Net Energy Metering 3.0 in Kalifornien und dem volatilen Finanzierungsumfeld stärker betroffen sein könnten, so der Analyst.Andrew Percoco, Analyst von Morgan Stanley, nimmt die Coverage für die Enphase Energy-Aktie mit dem Votum "equal-weight" auf. (Update vom 03.04.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:186,22 EUR -3,94% (03.04.2023, 16:56)