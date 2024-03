Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



US29355A1079



A1JC82



E0P



ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (04.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Sobald Vorstände, Aufsichtsräte und Personen aus dem nahen Umfeld eines Konzerns eigene Aktien kaufen würden, würden sich Anleger oft die Frage stellen, ob sie ebenfalls auf den Zug aufsteigen sollten.Enphase sei ein amerikanischer Hersteller von Wechselrichtern, welche in Solarzellen erzeugten Strom in netzkonformen Wechselstrom umwandle. Vom Tiefstkurs Anfang November habe sich die Aktie stark erholt und einen Wertzuwachs von knapp 70 Prozent generiert.Trotz allgemeiner Widerstände in der Branche wie steigende Zinsen, schwächere Nachfrage und Abbau von Überkapazitäten habe Enphase jüngst nur einen marginal schwächeren Umsatz für das Jahr 2023 gemeldet. Positiver Nebeneffekt sei die erneut gesteigerte Bruttomarge von zuvor 42 Prozent auf 46 Prozent.Die charttechnische Situation habe sich zuletzt stark verbessert. So habe die Aktie den Abwärtstrend verlassen und arbeite gerade daran mit Überschreiten der 200-Tage-Linie ein Kaufsignal zu generieren. Enphase sollte als amerikanisches Unternehmen langfristig von den Energiewende-Plänen profitieren. Einziger Wermutstropfen sei die immer noch sehr sportliche Bewertung mit einem KGV von 40. DER AKTIONÄR setzt im Solarsektor auf andere Unternehmen wie JinkoSolar oder den Solaranlagenoptimierer Nextracker, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 04.03.2024)