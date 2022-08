Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

278,90 EUR -1,20% (09.08.2022, 13:59)



Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

287,74 USD -4,38% (08.08.2022, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (09.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Erste Reaktionen auf das "historische" Klimapaket in den USA würden auf die großen Chancen verweisen. Die Branche sei startklar und freue sich auf den "nie dagewesenen" Anschub. In Deutschland sei der Rückenwind für die Sonnenbranche bereits unübersehbar.So seien etwa laut Enervis im Juli die Preise für zehnjährige Photovoltaik-PPA (Power Purchase Agreements) auf ein neues Hoch geklettert - auf 170 Euro pro Megawattstunde. Das seien 100 Euro mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.Jetzt bekomme die US-Solarbranche einen Schub durch den 370 Mrd. USD Inflation Reduction Act. Zwar dürfte dieser zunächst die Inflation weiter anfeuern, doch das Ziel seien langfristige Reduzierungen der Energie- und Strompreise, durch gewaltige Investitionen in Solar, Wind, Effizienz und die saubere Fortbewegung.Senat-Mehrheitsvertreter Chuck Schumer nenne es das "mutigste Klimapaket in der US-Geschichte." Wichtiger Punkt sei die Verlängerung der 30%-Steuerbefreiung für grüne Projekte um weitere zehn Jahre.Auch George Hershman, CEO vom Installateur SOLV Energy sei "begeistert", dass der Senat Familien helfe, etwas gegen steigende Kosten zu unternehmen. Das "Once-in-a-generation"-Paket sei eine "starke Ansage" für die Welt, dass es die USA nun ernst meinen würden.Es gehe los: Rob Gramlich von der WATT Coalition wolle das Netz für den Ansturm bereitmachen: "Wind und Solarprojekte sind bereit für den Spatenstich." Direkte Profiteure seien Aktien von Enphase Energy und SolarEdge sowie First Solar. Die Chancen seien groß: Princeton zufolge könne sich die Geschwindigkeit des Solarzubaus in den USA von 10 GW pro Jahr bis 2024 auf 49 GW beschleunigen. Übrigens: Enphase Energy liege seit Erstempfehlung im "Hot Stock Report" im Jahr 2019 über 4.500% im Plus, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2022)