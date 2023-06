Ein Einstieg empfiehlt sich daher aktuell nur für Trader und spekulative Antizykliker, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Enphase Energy-Aktie. (Analyse vom 29.06.2023)



Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

151,32 EUR +2,34% (29.06.2023, 16:07)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

164,02 USD +1,61% (29.06.2023, 15:59)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (29.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Habe die Talfahrt bei US-Solaraktien in der vergangenen Woche gedroht sich weiter zu verschärfen, dürften Anleger zumindest bei Enphase Energy aufatmen. Der Aktie sei in den letzten Tagen eine Stabilisierung in einem prominenten Unterstützungsbereich gelungen. Sei das nun die Chance auf die erhoffte Trendwende?Die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern würden seit dem Jahreswechsel nur eine Richtung kennen, nach Süden. Dramatisch verschärft habe sich die Situation für Enphase seit dem krachend gescheiterten Ausbruchsversuch Ende April: Die infolge des enttäuschenden Quartalsberichts gerissene Kurslücke habe bis heute nicht geschlossen werden können und den Abwärtsdruck verschärft.Eine weitere Chance auf einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend hätten die Bullen vor zwei Wochen vergeben. Dadurch sei der langjährige Unterstützungsbereich zwischen 150 und 155 Dollar erneut unter Druck gekommen.Genau diesen prominenten Unterstützungsbereich hätten die Bullen jüngst aber verteidigen können: Enphase sei in der vergangenen Woche mit 159 Dollar ein Handelsschluss darüber gelungen. Auch in den vergangenen drei Tagen habe Enphase oberhalb von 155 Dollar gehandelt und seine Stabilisierung ausgeweitet. Das könnte in den kommenden Tagen für Kaufinteresse sorgen.Allzu optimistisch sollten Anleger allerdings nicht sein, denn der Trendstärkeindikator MACD zeige unverändert einen Abwärtstrend an (notiere unter der Signallinie und mit negativem Vorzeichen). Sollte Enphase in den kommenden Tagen also tatsächlich ein Rebound gelingen, dürfte dieser vor allem kurzfristiger Natur sein.Für eine nachhaltige Trendwende sei unverändert der Sprung über die Abwärtstrendlinie sowie ein Gap-Close bei 225 Dollar nötig.Nach der erfolgreichen Verteidigung des Unterstützungsbereiches zwischen 155 und 150 Dollar habe Enphase Energy tatsächlich die Chance auf eine Trendwende. Vorerst allerdings nur auf eine kurzfristige mit entsprechend überschaubarem Kurspotenzial (rund 10 Prozent). Eine nachhaltige Entspannung ergebe sich für das angeschlagene Chartbild erst für deutlich höhere Notierungen.