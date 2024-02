Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

105,54 EUR +12,94% (07.02.2024, 11:54)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

100,51 USD +2,77% (06.02.2024, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (07.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Solarunternehmens steige am heutigen Mittwoch vorbörslich um satte 14 Prozent. Grund dafür seien Aussagen von CEO Badri Kothandaraman nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, welche Hoffnung auf eine steigende Nachfrage machen würden. Das seien die Details.Der Umsatz von Enphase habe sich im vierten Quartal auf 302,6 Millionen Dollar belaufen, während die Analysten mit 327,9 Millionen Dollar gerechnet hätten. Dies entspreche einem Rückgang von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Grund dafür sei, dass das Unternehmen die Lieferungen reduziert habe, um die steigenden Lagerbestände bei den Vertriebspartnern abzubauen.Das Unternehmen erwarte jedoch, dass sich die Nachfrage und die Margen für seine Batterien und Mikro-Wechselrichter bis Ende 2024 verbessern würden. "Wir haben eine Phase des Nachfragerückgangs hinter uns gebracht. Wir glauben, dass das erste Quartal der Tiefpunkt sein könnte. In Europa gibt es bereits erste Anzeichen für eine Erholung, und wir erwarten, dass sich die Nachfrage in den Staaten außerhalb Kaliforniens schnell wieder erholt", habe CEO Badri Kothandaraman gesagt.Trotz der miesen Quartalszahlen hätten die Aussagen von Badri Kothandaraman die Aktie beflügelt. Um vom Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung zu sprechen, sei es aber noch zu früh. Wer dennoch einen ersten Fuß in die Solarbranche setzen möchte, ist mit dem Solar Top 10 Index des "Aktionär" bestens aufgehoben, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link