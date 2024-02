NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (08.02.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities stuft die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "underperform" ein und senkt das Kursziel von 72 USD auf 69 USD.Im Rahmen des Q4-Updates des Unternehmens habe BofA bekannt gegeben, dass die Volumina für das Quartal im Vergleich zum Vorquartal um etwa 60% gesunken seien, da die Auslieferungen von Mikro-Wechselrichtern "weiterhin nicht überzeugen", und habe hinzugefügt, dass es "noch mehr Schmerzen vor sich sieht". Im Anschluss an den Bericht habe das Analysehaus seine Umsatzerwartungen für Q1 und FY24 um 10% bzw. 5% gesenkt.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Rating für die Enphase Energy-Aktie bestätigt. (Analyse vom 07.02.2024)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:109,74 EUR +0,55% (08.02.2024, 16:55)