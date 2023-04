Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (28.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Bei den Solarwerten SolarEdge, JinkoSolar und Co sei es jüngst zu starken Kurseinbußen gekommen. Grund dafür seien die schwachen Umsatzzahlen und der verhaltene Ausblick beim amerikanischen Solarunternehmen Enphase gewesen. Die Aktie habe am Mittwoch den Handel an der Wall Street erneut mit einem satten Minus von 25 Prozent beendet.Die Bank of America habe die Enphase Energy-Aktie von "Neutral" auf "Underperform" und das Kursziel von 227 US-Dollar auf 169 US-Dollar gesenkt. Der Analyst Julien Dumoulin-Smith gehe davon aus, dass die Nachfrage insbesondere in den USA weiterhin schwächeln werde. Die gestiegenen Zinsen bei finanzierenden Auftraggebern dürfte das Umsatzwachstum bei Enphase weiterhin eher belasten.Für die Analysten von Wells Fargo sei der Ausverkauf bei Enphase übertrieben, da die niedrigeren Prognosen für das zweite Quartal nur vorübergehend seien und spätestens im zweiten Halbjahr wieder mit einer Belebung zu rechnen sei.Aktuell ist die Enphase Energy-Aktie keine laufende Empfehlung von DER AKTIONÄR. Mit einem aktuellen KGV von 63 sei der Titel ferner kein Schnäppchen. Anleger, die in die Aktie investieren möchten, sollten zunächst eine Bodenbildung abwarten, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link