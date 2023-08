Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

131,22 EUR +2,04% (03.08.2023, 15:53)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

142,75 USD +1,46% (03.08.2023, 15:42)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (03.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Schwache Quartalszahlen nicht nur von Enphase Energy, sondern auch anderen Peers der Solarbranche, darunter SolarEdge, würden schwer auf dem Papier des Spezialisten für Wechselrichter lasten. Nach einem weiteren, rabenschwarzen Tag gestern notiere die Aktie mit einem neuen 52-Wochen-Tief und drohe einen wichtigen Unterstützungsbereich nachhaltig aufzugeben.Schon der letzte Quartalsbericht der im vergangenen Jahr noch so hoch geflogenen Solar-Hoffnung habe mit Abschlägen von 26% für eine ordentliche Delle im Chartverlauf gesorgt. Trotz eines zwischenzeitlich erfolgreichen Ausbruchsversuchs über die Abwärtstrendlinie vor drei Wochen habe sich die Enphase Energy-Aktie seither nicht nennenswert erholen können.Nach dem erneut enttäuschend ausgefallenen Geschäftsbericht und einem weiteren Nackenschlag durch den nicht minder unzureichenden Quartalsreport von Mitbewerber SolarEdge sei Enphase Energy in den vergangenen Tagen auf Tauchstation gegangen und drohe nun den wichtigen Unterstützungsbereich zwischen 155 und 150 USD nachhaltig aufzugeben. Schon das gestern markierte 52-Wochen-Tief sei ein technisches Verkaufssignal.Ohne raschen Rebound bis zum Freitagabend werde Enphase Energy auch auf Wochenbasis wieder unter der Abwärtstrendlinie sowie dem wichtigen Unterstützungsbereich notieren. Weitere Kursverluste auch in den kommenden Wochen seien dann fast sicher anzunehmen. Das in den vergangenen Tagen spürbar gestiegene Handelsvolumen zeige außerdem, dass das Verkaufsinteresse groß gewesen sei. Hier seien also auch institutionelle Verkäufer zu vermuten.Die Stimmung in der Solarbranche sei nach einer Reihe von schwächer als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen ruiniert. Besonders hart getroffen habe es Enphase Energy, dessen Chart ein Bild des Grauens biete und abgesehen von einem potenziellen Dead-Cat-Bounce nur wenig Ansätze für eine Trendwende zum Besseren zeige. Meiden und eine Bodenbildung abwarten, rät Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link