Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (30.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Brian Lee, Analyst von Goldman Sachs, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH).Trotz solider Gewinne für das vierte Quartal und allgemein optimistischer Aussichten auf das Jahr 2023 hätten sich Solar- und Speicheraktien in den letzten Wochen aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich des Finanzierungsumfelds und anhaltender Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Wachstums im Wohnungssektor unterdurchschnittlich entwickelt, da die makroökonomische Unsicherheit groß zu werden scheine.Brian Lee, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Enphase Energy-Aktie weiterhin mit "buy" ein, senkt aber das Kursziel von 329,00 auf 295,00 USD. (Update vom 30.03.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:189,98 EUR +0,95% (30.03.2023, 12:39)