Nasdaq-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

309,59 USD -7,81% (06.12.2022, 21:51)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie Deutschland:

E0P



Nasdaq-Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (06.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Solarunternehmens Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Bis vor Kurzem habe sich die Enphase Energy-Aktie noch in einer längeren Konsolidierungsphase nach der Kursrally befunden. Es sehe nun aber danach aus, dass dem Papier nun der Ausbruch nach oben gelingen könne. Die Geschäftsperspektiven für den Anbieter von Energiemanagementlösungen seien angesichts des boomenden Solarmarktes und der Förderung der Erneuerbaren Energien in vielen Ländern sehr vielversprechend. Das dürfte auch den Aktienkurs des US-Unternehmens weiter beflügeln. Investierte Anleger sollten daher dabeibleiben. Neueinsteiger könnten den Ausbruch zum Einstieg nutzen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.12.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:296,05 EUR -7,59% (06.12.2022, 22:02)